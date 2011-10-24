《综述》日本政府发出汇市干预警报,未来或有进一步动作打压日圆

德国经济：特朗普保护主义让今年出口增长预测打上问号--BGA
路透柏林2月7日 - 德国外贸协会(BGA)主席伯尔纳(Anton Boerner)周二表示，今年德国出口增长可能低于预期，因美国总统特朗普的贸易保护主义政策构成威胁。
* 日本财务大臣安住淳警告美元/日圆走势受投机心理引导
* 安住淳还称已指示财务省准备采取行动
* 分析师不排除更多汇市干预可能
* 出口增幅高于预期,但前景仍存疑
路透东京10月24日电---日本财务大臣安住淳周一发表的言论令交易商警戒当局可能出手干预汇市,因日圆兑美元升至纪录高位.日圆升值可能进一步压缩出口商利润,并压制经济复苏.
财务省数据显示,9月出口成长放缓速度要低于预期,体现出一定的韧性.但分析师警告称,日圆持续坚挺、连同欧洲主权债务危机一并加剧了外部需求风险.
日本央行将在周四举行会议.由于全球经济成长放缓,央行可能下调经济成长预估值.不过,除非欧洲应对危机的计划令人失望导致市场震盪,否则货币政策料将保持不变.
即使日本央行本周按兵不动,日本政府和央行可能也难以坚持太长时间,因避险资金流入令日圆兑美元持续位于高位.
"美元兑日圆汇率快速跌至75-76日圆.这是个投机行为导致的结果,完全没有反映出经济基本面,令人遗憾,"日本财务大臣安住淳向记者表示.
"如果汇率波动过度,我们就必须采取果断措施.我在上周六已经指示同仁做好准备采取行动."
他还表示,日圆汇率强劲将严重冲击日本出口行业,尤其是汽车业,还可能伤及日本经济从3月11日地震海啸带来的重创中恢复.
路透柏林2月7日 - 德国外贸协会(BGA)主席伯尔纳(Anton Boerner)周二表示，今年德国出口增长可能低于预期，因美国总统特朗普的贸易保护主义政策构成威胁。
* 人民币收跌近两百点，中间价微升 * 1月外储跌破3万亿美元，刺激尾盘购汇 * 实需购汇仍较多，人民币短期料仍小幅承压 * 美元趋势性走强前，人民币跌幅应有限 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期 周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员 指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1 月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。 他们并指出，人民币是否重启跌势，还得看监管层态度，至少美指趋势性走强前，人民币贬值幅度较为有 限；由于美国总统特朗普上台后国际汇市变数陡增，投机押注人民币单边贬值操作的并不多。 “下午一度有稍许的回调，后来外储数据出来后尾盘（美元）又上去了，也没看央妈出来控制，离岸（美 元）也跟着一起上了，...尾盘大额都是在买美元。”一中资行交易员称。 她并指出，1月美指有所回调，市场预计外储数据应从账面角度会有小幅上涨
路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，龙联建设和三圆建设120.9亿台币(3.79亿美元)的五年期贷款在一般分销阶段便吸引到16家银行参与。贷款旨在支应台北都更案正义国宅的资金需求。