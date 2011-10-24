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市场报道 | 2011年 10月 24日 星期一 11:26 BJT

《综述》日本政府发出汇市干预警报,未来或有进一步动作打压日圆

* 日本财务大臣安住淳警告美元/日圆走势受投机心理引导

* 安住淳还称已指示财务省准备采取行动

* 分析师不排除更多汇市干预可能

* 出口增幅高于预期,但前景仍存疑

路透东京10月24日电---日本财务大臣安住淳周一发表的言论令交易商警戒当局可能出手干预汇市,因日圆兑美元升至纪录高位.日圆升值可能进一步压缩出口商利润,并压制经济复苏.

财务省数据显示,9月出口成长放缓速度要低于预期,体现出一定的韧性.但分析师警告称,日圆持续坚挺、连同欧洲主权债务危机一并加剧了外部需求风险.

日本央行将在周四举行会议.由于全球经济成长放缓,央行可能下调经济成长预估值.不过,除非欧洲应对危机的计划令人失望导致市场震盪,否则货币政策料将保持不变.

即使日本央行本周按兵不动,日本政府和央行可能也难以坚持太长时间,因避险资金流入令日圆兑美元持续位于高位.

"美元兑日圆汇率快速跌至75-76日圆.这是个投机行为导致的结果,完全没有反映出经济基本面,令人遗憾,"日本财务大臣安住淳向记者表示.

"如果汇率波动过度,我们就必须采取果断措施.我在上周六已经指示同仁做好准备采取行动."

他还表示,日圆汇率强劲将严重冲击日本出口行业,尤其是汽车业,还可能伤及日本经济从3月11日地震海啸带来的重创中恢复.

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