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市场报道 | 2011年 10月 24日 星期一 11:05 BJT

〔美国经济〕总统奥巴马为推动经济将从楼市开始推出一连串举措

路透华盛顿10月23日电---一名美国白宫官员称,总统奥巴马将于本周宣布一系列扶助经济的计划,从楼市入手,其中包括一项便利房屋业主为抵押贷款再融资的动议,以及减轻学生负担的学生贷款规定变动.这些行动计划将无需国会批准.(完)

--编译 程琳;审校 沈以文

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