《Kemp专栏》控制通胀是推动英国经济成长的关键

德国经济：特朗普保护主义让今年出口增长预测打上问号--BGA
路透柏林2月7日 - 德国外贸协会(BGA)主席伯尔纳(Anton Boerner)周二表示，今年德国出口增长可能低于预期，因美国总统特朗普的贸易保护主义政策构成威胁。
(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 John Kemp 编译 程琳/田建华
路透伦敦10月21日电---英国通胀程度比其它发达经济体严重得多,而且范围较官方公开表示的可接受程度要广.
通胀率飙升在任何地方眼中都是个问题,但在英国央行看来,这是"非常暂时的",央行官员们固执地坚持着这不过是"一次性上升"的观点.
英国国家统计局称,在截至9月的12个月里,消费者物价指数(CPI)12大分项中有11项增幅超过英国央行2%的目标(见图1).
图1.英国CPI:(link.reuters.com/ryw54s)
图2.美国CPI:(link.reuters.com/syw54s)
唯一低于2%目标的分项指数是娱乐与文化,9月同比下滑0.6%.服饰鞋类价格指数同比上涨2.1%,接近目标.这两个类别不同于其它分项的特征是高度随意性.
其它分项指数增幅都远超英国央行目标水平:食品价格上涨6.4%,保健成本上涨3.6%,教育成本上升4.6%,交通运输和通讯分别上涨8.9%和5.9%.
通胀率上升的情况不仅出现在食品、燃料和进口商品上(即所谓第一轮通胀效应),还出现在范围广泛的二次加工产品和服务上(第二轮通胀效应).
英国的问题要比美国严重,後者通胀率上升主要限于食品、燃料和服饰.美国CPI八大分项指数中,半数涨幅高于美国联邦储备理事会(美联储,FED)的非正式目标2%,而半数低于该目标.(见图2)
**通胀是主要问题**
眼下英国经济的主要问题就是物价上涨.Chris Giles周四在金融时报撰文写道:"经济疲软的真正原因是通胀意外居高且超出收入增幅."
Giles称:"输入型通胀让英国意识到,通过货币贬值提高竞争力,给多数家庭带来的影响,就像是其它受危机打击的经济体实施减薪那样."
不幸的是,英国央行决策者和资深评论员们仍认为高通胀是该国结构性调整过程中的暂时症状.这一过程包括财政整顿和货币刺激举措,并伴以竞争性货币贬值,以将经济增长由消费拉动变为出口带动,并保护政府债信评级和银行体系.
但这一结构性调整目前面临的主要威胁,就是通胀问题.薪资增幅赶不上物价上涨,已经极大挤压了消费者的支出能力和信心.出口行业规模又太小,不足以弥补消费者和政府支出同时下降,以及企业信心和投资不足带来的缺口.
路透柏林2月7日 - 德国外贸协会(BGA)主席伯尔纳(Anton Boerner)周二表示，今年德国出口增长可能低于预期，因美国总统特朗普的贸易保护主义政策构成威胁。
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