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市场报道 | 2011年 10月 24日 星期一 17:26 BJT

〔中国公开市场〕明日将招标发行190亿元一年期央票,发行量较上周增九成

路透上海10月24日电---中国人民银行周一公告称,明日将在公开市场采用价格招标方式发行190亿元人民币一年期央票,发行量较上周增九成.

央行上周二招标发行的100亿元一年期央票,发行价96.54元,对应收益率继续持稳在3.5840%;当日还进行了总额900亿元的正回购操作,其中七天期600亿元,中标利率2.70%;28天期300亿元,中标利率2.80%.

因到期日恰逢2012年春节假期,业内人士稍早向路透表示,央行公开市场本周三个月期央票未报需求,可能暂停发行.[ID:nCN1170028]

央行此前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定,最近一次发行为10月20日.(完)

欲知详情,请点击中国人民银行网站(here)

--发稿 冉莹; 审校 黄凯

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