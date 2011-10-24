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市场报道 | 2011年 10月 24日 星期一 11:23 BJT

〔中国经济〕今年经常项目顺差与GDP之比将在4%左右--央行行长

路透北京10月24日电---中国央行行长周小川周一表示,总的估计中国今年经常项目顺差与国内生产总值(GDP)之比将在4%左右.

周小川在2011新浪金麒麟论坛上并表示,从国际收支总平衡,也就是从经常项目和资本项目总和来看,中国今年国际收支的总顺差可能还是比较大的.

海关数据显示,今年前三季度,中国贸易顺差1,071亿美元,收窄10.6%.

据中国海关进出口监测预警系统此前预测,今年中国出口预计增长18%左右,进口增长21%左右;全年贸易顺差大约是1,700亿美元,略低于2010年或者基本持平,外贸进出口平衡发展的态势不会改变.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 乔艳红

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