修正:〔中国金融〕地方融资平台贷偿风险缓释,房贷风控仍不断加强--银监会

德国经济：特朗普保护主义让今年出口增长预测打上问号--BGA
路透柏林2月7日 - 德国外贸协会(BGA)主席伯尔纳(Anton Boerner)周二表示，今年德国出口增长可能低于预期，因美国总统特朗普的贸易保护主义政策构成威胁。
(更正内文中因网站实录出现的错别字)
路透北京10月24日电---中国银行业监督管理委员会副主席周慕冰周一表示,中国地方政府融资平台贷款的贷偿性风险得到了有效的缓释,房地产贷款风险控制仍然在不断加强.
他在金麒麟论坛上并称,下一阶段,银监会将重点推进存量贷款风险的风险缓释和整改增信.所有存量平台贷款必须落实合格、足值的抵质押,并进行还款方式整改.凡是以公益性资产作为抵质押的平台贷款,应以合法的非公益性资产进行全额置换.
同时,凡是以政府承诺担保及以无土地使用权证的土地出让收入承诺抵押的平台贷款应及时追加合法有效的抵押担保.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
路透柏林2月7日 - 德国外贸协会(BGA)主席伯尔纳(Anton Boerner)周二表示，今年德国出口增长可能低于预期，因美国总统特朗普的贸易保护主义政策构成威胁。
* 人民币收跌近两百点，中间价微升 * 1月外储跌破3万亿美元，刺激尾盘购汇 * 实需购汇仍较多，人民币短期料仍小幅承压 * 美元趋势性走强前，人民币跌幅应有限 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期 周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员 指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1 月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。 他们并指出，人民币是否重启跌势，还得看监管层态度，至少美指趋势性走强前，人民币贬值幅度较为有 限；由于美国总统特朗普上台后国际汇市变数陡增，投机押注人民币单边贬值操作的并不多。 “下午一度有稍许的回调，后来外储数据出来后尾盘（美元）又上去了，也没看央妈出来控制，离岸（美 元）也跟着一起上了，...尾盘大额都是在买美元。”一中资行交易员称。 她并指出，1月美指有所回调，市场预计外储数据应从账面角度会有小幅上涨
路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，龙联建设和三圆建设120.9亿台币(3.79亿美元)的五年期贷款在一般分销阶段便吸引到16家银行参与。贷款旨在支应台北都更案正义国宅的资金需求。