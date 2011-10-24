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市场报道 | 2011年 10月 24日 星期一 13:29 BJT

修正:〔中国金融〕地方融资平台贷偿风险缓释,房贷风控仍不断加强--银监会

(更正内文中因网站实录出现的错别字)

路透北京10月24日电---中国银行业监督管理委员会副主席周慕冰周一表示,中国地方政府融资平台贷款的贷偿性风险得到了有效的缓释,房地产贷款风险控制仍然在不断加强.

他在金麒麟论坛上并称,下一阶段,银监会将重点推进存量贷款风险的风险缓释和整改增信.所有存量平台贷款必须落实合格、足值的抵质押,并进行还款方式整改.凡是以公益性资产作为抵质押的平台贷款,应以合法的非公益性资产进行全额置换.

同时,凡是以政府承诺担保及以无土地使用权证的土地出让收入承诺抵押的平台贷款应及时追加合法有效的抵押担保.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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