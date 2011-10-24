《中国国债发行日程表》--10月24日

标题新闻：法国12月底预算赤字为689.8亿欧元，上年同期为赤字705亿--财政部
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1、以下为中国即将或正在发行的国债:
发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间
(亿元人民币)
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财政部 *293 5年 *3.55% 记账式国债 10/20-24 10/26
财政部 至多30 1年 3.85% 储蓄国债 10/15-27 --
至多150 3年 5.58% 储蓄国债 10/15-27
至多120 5年 6.15% 储蓄国债 10/15-27
财政部 -- 50年 -- 记账式国债 11月9日 --
财政部 -- 10年 -- 记账式国债 11月16日 --
财政部 -- 7年 -- 记账式国债 11月23日 --
财政部 -- 1/3/5年 -- 储蓄国债 11月 --
财政部 -- 3年 -- 记账式国债 12月7日 --
财政部 -- 10年 -- 记账式国债 12月14日 --
2、以下为中国即将或正在发行的地方政府债:
发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间
(亿元人民币)
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宁夏等七省市 179 5年 *3.70% 固息地方债 10/25-27 10/31
注:1、*代表新增
2、记帐式国债均为跨市场国债,即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市.(完)
--整理 李宏薇; 审校 边竞
发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
《中国信用债发行日程一览表》
已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT]
《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
《中国2011年已发行金融债一览表》
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路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，Bracell International Co Ltd正自行筹措一笔包含两部分总计5亿美元的贷款。Bracell International隶属新加坡金鹰集团(RGE Group)。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.225% -0.5 -0.220% 五年期公债 -0.090% -0.5 -0.085% 10年期公债 0.095% -0.5 0.100% 20年期公债 0.715% +0.0 0.715% 30年期公债 0.900% +0.0 0.900% 10年期公债期货 <0#JGB:> 149.66 +0.11 149.55 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美债每日展望 欧元区公债市场