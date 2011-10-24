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市场报道 | 2011年 10月 24日 星期一 11:41 BJT

〔中国金融〕支持保险公司在香港开展人民币债权融资--保监会副主席

路透北京10月24日电---中国保险监督管理委员会副主席陈文辉周一表示,中国将探索和支持保险公司在香港市场开展人民币债权融资.

他在2011新浪金麒麟论坛上称,在监管上,将开拓离岸市场,积极响应国家明确支持香港发展成为离岸人民币业务中心的战略决策.

自2007年7月第一支人民币债券在香港发行以来,香港离岸人民币债券发展步伐日渐加快,债券品种亦日趋丰富.包括中国石油、中国外运等公司均在香港发行人民币债券.[ID:nCH0083875]

--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良

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