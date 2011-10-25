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市场报道 | 2011年 10月 25日 星期二 09:23 BJT

〔中国公开市场〕央行今日将进行1,000亿元正回购,含28天和七天--业内人士

路透上海10月25日电---业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将进行总额1,000亿元人民币的正回购操作,其中28天期450亿元,七天期550亿元.

央行稍後还将招标发行190亿元一年期央票,发行量较上周增九成.市场预计中标收益率将持平于3.5840%.

央行上周二招标发行的100亿元一年期央票,发行价96.54元,对应收益率继续持稳在3.5840%;当日还进行了总额900亿元的正回购操作,其中七天期600亿元,中标利率2.70%;28天期300亿元,中标利率2.80%.

公开市场本周三个月期央票未报需求,可能暂停发行.此前央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定,最近一次发行为10月20日.(完)

--发稿 冉莹; 审校 乔艳红

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