〔中国公开市场〕一年期央票中标收益率第九次持平于3.5840%--业内人士

路透上海10月25日电---业内人士周二透露,中国央行稍早招标发行的190亿元人民币一年期央票,中标收益率连续第九次持平于3.5840%.

央行公开市场今日还进行了总额1,000亿元的正回购操作,其中28天期450亿元,七天期550亿元.

央行上周二招标发行的100亿元一年期央票,发行价96.54元,对应收益率继续持稳在3.5840%;当日还进行了总额900亿元的正回购操作,其中七天期600亿元,中标利率2.70%;28天期300亿元,中标利率2.80%.

公开市场本周三个月期央票未报需求,可能暂停发行.此前央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定,最近一次发行为10月20日.

央票具体结果如下(发行量及发行价的单位均为人民币):

一年期央票 发行量 发行价 收益率 收益率较上次增减

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周二 190亿元 96.54元 3.5840% 0 基点(bp)

上周二 100亿元 96.54元 3.5840% 0 bp (完)