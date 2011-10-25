〔中国公开市场〕一年央票收益率续稳,短期内政策松绑可能性仍较小(更新版)

(新增公告内容和交易员评论)

* 一年央票收益率第九次持平于3.5840%

* 短期内政策松绑可能性仍较小

* 本周已提前实现净回笼

路透上海10月25日电---中国央行公开市场一年央票中标收益率周二续走稳.此前三年央票利率意外下行令市场间猜测几多,然具有标志性意义的一年央票维稳,或许暗示短期内紧缩政策松绑可能性仍较小.

同时,央行并未因月末临近而放松对流动性的严控,本周已提前实现净回笼.

央行公告显示,稍早发行的190亿元人民币一年期央票,发行价96.54元,对应收益率连续第九次周持平于3.5840%;同时进行的450亿元28天期正回购中标利率2.8%,550亿元七天期正回购中标利率2.7%,均继续走稳.

北京一银行交易员表示,此前三年央票发行利率下行,主要还是受需求推动,以此推断短期内政策将转向显得过于轻率.

"(三年央票引发政策转向猜测)市场是不是有点捕风捉影,其实没有什麽指向性,"华中一银行交易员亦指出.

三年央票发行利率上周出现逾15个月来首次下降.虽然降幅仅1个基点,但作为市场利率风向标,获央行"首肯"下行,货币政策初现放松苗头的猜想顿起.[ID:nCN1163980]

此外,上述北京交易员认为,央行仍有意加大公开市场回笼量,但力度暂时不会太猛.同时,仍以增加正回购操作量的方式来平滑到期.

央行上周二发行的100亿元一年期央票,收益率持稳在3.5840%;当日还进行了总额900亿元的正回购操作,其中七天期600亿元,中标利率2.70%;28天期300亿元,中标利率2.80%.

中债登银行间债市央票到期收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,一年期央票最新收益率报为3.6104%.

公开市场本周三个月期央票未报需求,可能暂停发行.此前央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定,最近一次发行为10月20日.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 190

(周四) 待定

正回购 (周二) 1,000

(周四) 待定

央票到期 410

正回购到期 600

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