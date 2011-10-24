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市场报道 | 2011年 10月 24日 星期一 11:47 BJT

〔中国公开市场〕本周三个月期央票未报需求,可能暂停发行--业内人士

路透上海10月24日电---业内人士周一向路透表示,央行公开市场本周三个月期央票未报需求,可能暂停发行.

央行此前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定,最近一次发行为10月20日.

央行上周四招标发行的10亿元人民币三个月期央票,中标收益率继续持平在3.1618%;同时招标的200亿元三年期央票,发行利率则意外下降1个基点(bp)至3.96%,为15个月来首次下降.(完)

--发稿 曾菱/李宏薇; 审校 张喜良

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