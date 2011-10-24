约130名“占领芝加哥”示威者被捕

(本文由路透中文网编译提供)

路透10月23日电---美国警方称，“占领芝加哥”示威者在格兰特公园（Grant Park）搭起帐篷，并在关园时间拒绝离开，约130人周日凌晨因此被捕。

这是过去一周“占领芝加哥”示威者遭到的第二次大规模拘捕。一周前，约175名“占领芝加哥”示威者被捕。

费城当局也称，因阻挡交通并拒绝离开，周日有15名示威者被捕。他们将面临阻碍公路交通的指控。

这15人，是为响应“占领华尔街”运动而举行的“占领费城”开始後，首次在费城被捕的示威者。

警方称，芝加哥被捕者被指控违反城市条例，属于最轻的罪名，多数人在同意出庭後被释放。

警方并称，格兰特公园的关园时间是晚上11点。1968年民主党在芝加哥召开大会期间，该公园曾是大规模反越战示威活动的据点。（完）