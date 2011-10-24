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市场报道 | 2011年 10月 24日 星期一 11:55 BJT

〔中国公开市场〕本周三个月期央票或暂停发行,因到期日恰逢春节假期(更新版)

(新增交易员评论)

路透上海10月24日电---因到期日恰逢2012年春节假期,业内人士周一向路透表示,中国央行公开市场本周三个月期央票未报需求,可能暂停发行.

"是因为春节,"华北一银行交易员表示.

2012年1月22日-28日为农历春节假期,期间市场将暂停交易.若周四发行三个月央票,到期日为1月26日.

央行此前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定,最近一次发行为10月20日.

央行上周四招标发行的10亿元人民币三个月期央票,中标收益率继续持平在3.1618%;同时招标的200亿元三年期央票,发行利率则意外下降1个基点(bp)至3.96%,为15个月来首次下降.

央行公开市场上周净回笼220亿元,为三个月来首见.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 待定

(周四) 待定

正回购 (周二) 待定

(周四) 待定

央票到期 410

正回购到期 600

====================================(完)

--发稿 冉莹; 审校 杨淑祯

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