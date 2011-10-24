〔新债招标〕中国五年地方债利率大幅走低,债市回暖配置盘积极介入(更新版)

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* 五年期地方债利率3.70%,较上次大幅走低

* 债市回暖下,地方债信用和收益优势引配置盘介入

* 年底前国债和地方债发行量有限,受到市场追捧

路透北京10月24日电---中国财政部周一代理发行五年期地方政府债中标利率大幅走低.债市整体转好情况下,信用和收益均较好的地方债受到配置盘的欢迎,年底前国债和地方债发行量低于预期,增添该等债种吸引力,使得机构积极参与投标.

业内人士稍早透露,财政部上午代理招标的179亿元人民币五年期固息地方政府债,中标利率3.70%;认购倍率为1.83倍.

该结果较约两个月前最近一次招标的五年期品种大幅走低,即8月29日发行的240亿元地方债,中标利率4.30%.

"比我们预期的要低,我们预期3.75%,(地方债>一般和同年期国债差15-20个点算正常,市场好的话,(地方债和国债)利差就缩小."上海一银行交易员称.

他并指出,相对同年期国债而言,虽地方债流动性较差,但收益较高,更加适合配长期持券的配置盘的需求,因此,在资金面和债市信心逐渐恢复下,配置盘在一级市场活跃度加强.

他并认为,年底前国债供给量低于预期,也使得後续发行的国债和地方债具有稀缺性.

今日招标的债种为今年第八期地方政府债,按年付息,合并发行、合并托管上市交易.采用单一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为票面利率.10月25日开始发行并计息,10月27日发行结束,10月31日起上市交易.

根据中金公司报告,财政部大幅减少了四季度国债的发行量,使得国债的净增量不到1,000亿元.

中国财政部17日代理发行三年期地方政府债利率较低."十一"长假後,在基本面显弱等诸多利好因素的推动下,债市走出了一波行情;加之地方政府债发行方式或将改革,增加了本期债的稀缺性,机构积极参与投标,引导新债收益率延续了节後的暖势.[ID:nCN1154704](完)