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市场报道 | 2011年 10月 24日 星期一 15:08 BJT

〔法国数据〕10月民间部门活动为两年来首次出现萎缩--PMI

路透巴黎10月24日电---周一公布的Markit调查显示,10月法国民间部门经济活动在两年多来首次萎缩,预示法国第四季经济可能出现大幅下滑.

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