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市场报道 | 2011年 10月 24日 星期一 15:38 BJT

〔德国数据〕10月制造业PMI降至48.9,为2009年9月来首次跌破50

路透柏林10月24日电---调查显示,德国10月制造业活动两年来首次萎缩,其影响盖过了服务业活动的回升.服务业活动虽有所改善,但仍表现迟滞,因企业受到欧债危机的影响.

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