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市场报道 | 2011年 10月 24日 星期一 16:07 BJT

〔欧元区数据〕10月Markit综合PMI初值降至47.2,为2009年7月以来最低

路透伦敦10月24日电---周一公布的一份调查显示,10月欧元区民间部门萎缩程度加大,显示该经济体有从滞涨转至立刻衰退的严重风险.

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