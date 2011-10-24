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市场报道 | 2011年 10月 24日 星期一 17:08 BJT

〔表格〕欧元区8月工业订单较前月增长1.9%,增幅高于市场预估

路透布鲁塞尔10月24日电---欧盟统计局周一公布数据:

* 欧元区8月工业订单较前月增长1.9%,较上年同期增长6.2%(预估分别为增长0.2%和增长5.7%)

以下为详细数据:

(较上月%) 11年8月 预估值 11年7月 11年6月

欧元区 1.9 0.2 -1.6 -0.7

欧盟 0.4 -0.6 -0.7

(较上年同期%) 11年8月 预估值 11年7月 11年6月

欧元区 6.2 5.7 8.9 10.7

欧盟 6.5 7.4 8.6 (完)

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--编译 蔡美珍;审校 田建华

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