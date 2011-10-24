〔日本个股〕东京电力称,无计划出售海外铀项目的全部股份

路透东京10月24日电---东京电力(9501.T)周一表示,未计划出售所持海外铀项目的全部股份,从而否定了有关该企业可能采取类似举措来筹资,以援助福岛核电站受灾民众的一则报导.

日本读卖新闻此前报导称,东京电力考虑出售在哈萨克斯坦南部Kharasan及加拿大Cigar Lake两处铀矿的股份,总价值达数百亿日圆.

但东电发布声明称,并无出售所持全部股权的计划,声明还表示,通过投资获得长期稳定的铀供给,对于确保稳定的电力生产十分重要.

读卖新闻称,当Kharasan项目实现满负荷生产时,东电每年应能获得占产量略超10%,或600吨的铀浓缩物.

东电持有Cigar Lake项目5%的股权,每年可获取最多450吨的铀浓缩物.

读卖新闻的报导称,东电有可能向日本企业出售这些股权,以确保在本国的稳定能源供应.(完)