〔日本个股〕东京电力称,无计划出售海外铀项目的全部股份

《路透晚报》--2月7日日间新闻摘要（中港台）
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透东京10月24日电---东京电力(9501.T)周一表示,未计划出售所持海外铀项目的全部股份,从而否定了有关该企业可能采取类似举措来筹资,以援助福岛核电站受灾民众的一则报导.
日本读卖新闻此前报导称,东京电力考虑出售在哈萨克斯坦南部Kharasan及加拿大Cigar Lake两处铀矿的股份,总价值达数百亿日圆.
但东电发布声明称,并无出售所持全部股权的计划,声明还表示,通过投资获得长期稳定的铀供给,对于确保稳定的电力生产十分重要.
读卖新闻称,当Kharasan项目实现满负荷生产时,东电每年应能获得占产量略超10%,或600吨的铀浓缩物.
东电持有Cigar Lake项目5%的股权,每年可获取最多450吨的铀浓缩物.
读卖新闻的报导称,东电有可能向日本企业出售这些股权,以确保在本国的稳定能源供应.(完)
--编译 洪曦;审校 隋芬
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16: 16时，1港元=0.88647人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价 为22.5%，低于上交易日收盘的22.94%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.55 4.76 1.08 建设银行 5.65 5.80 1.10 中国银行 3.54 3.55 1.12 农业银行 3.17
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老