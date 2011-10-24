〔中国货币市场〕回购利率继续走稳,然资金需求有所增强(更新版)

(新增回购定盘利率和Shibor报价)
路透北京10月24日电---中国银行间市场周一早盘回购利率CNREPO=CFXS延续平稳走势.资金面维持宽松格局,市场预期较为稳定;不过,今日市场交投非常活跃,资金需求有所增强.
"现在看,流动性还是比较充裕的,应对跨月应该问题不大."华东一银行交易员称.
该交易员并表示,10月份有大量的企业利税上缴,加上公开市场三年期央票发行量增大,但最近资金到期量也不小,使得市场能够保持相对平稳.
路透数据显示,中国央行公开市场本周央票及正回购有1,010亿元人民币的资金到期.
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:22 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.0735 3.078 -0.45
七天CN7DRP=CFXS 3.4061 3.4455 -3.94
14天CN14DRP=CFXS 4.0110 3.9902 +2.08
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.0675 3.0780 -1.05
七天CHICNY7D=CFXS 3.4318 3.4498 -1.80
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.0722 3.0820 -0.98
七天CN7DRPFIX=CFXS 3.4000 3.4600 -6.00
14天CN14DRPFIX=CFXS 4.0300 3.9903 +3.97
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 3.0650 3.0738 -0.88
七天SHICNYSWD= 3.4033 3.4342 -3.09
三个月SHICNY3MD= 5.6136 5.617 -0.34
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--发稿 钟华; 审校 张喜良/林高丽