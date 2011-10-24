《热点透视》奥林巴斯的非常规收购做法走向荒唐

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Quentin Webb 编译 李春喜

路透伦敦10月21日电---日本相机和内视镜制造商奥林巴斯(Olympus)(7733.T)的收购方式,似乎混合了不合常规和彻头彻尾的疯狂.已被解聘的执行长Michael Woodford质疑公司在英国和日本疑点重重的并购交易.奥林巴斯表示将针对他的质疑展开调查.但就目前情况来看,奥林巴斯的收购方式与传统并购做法之间的巨大差距,使公司高管看起来像一群蠢蛋.

与许多大公司一样,奥林巴司通过在新领域进行收购寻找增长点.根据Woodford的说法,公司聘请一家名不见经传的美国公司Axes America帮助寻找合适的交易.Axes坚持要求大部分顾问费以股票支付,而这一点颇为少见.企业通常会聘请大牌投行或谘询公司从事收购相关服务.此外,股权是昂贵的通货,因此坐拥有现金的绩优股公司通常会避免此等浪费.

不过,聘请Axes也不是完全不寻常,即使大公司也会聘请小型专业投行甚至个体银行人士寻找和安排交易.比如,法国Lafarge集团曾单独聘请过Michael Zaoui,而矽谷和其他地方的新创公司有时则以权证形式支付集资费用.

当Axes挑定英国Gyrus为收购目标时,奥林巴斯聘请Perella Weinberg执行交易.没有任何迹象显示这起并购委托有任何特殊,它就是一宗单纯的收购.Perella执行交易,按标准收费.但根据Woodford的说法,奥林巴斯偏离常规,给予Axes优先股,Axes因此有权永久取得Gyrus派息的85%,以及对部分重要决策拥有否决权.这从企业财务上看来简直荒唐:因为收购一家公司就是要掌握其现金流并进行策略控制.奥林巴斯尚未对细节置评,但否认有任何不当行为.

用现金以外的其他形式支付顾问费,或许是有道理的,买方以股票付费能鼓励谘询公司推荐优质收购标的.但奥林巴斯的作法远远超过一般的非现金酬劳概念.Woodford宣称,顾问第一年的报酬费用是1,800万美元.以评估收益流持续增长的简单模型计算,5%增长率和8%贴现率所产生的优先股收入资本化价值为6亿美元.奥林巴斯称其最终以6.2亿美元买回这些股票.实际上,这不过是使该部分巨额债务具体化而已.

若加上奥林巴斯公布的其他费用,总额达到6.87亿美元,约为收购价格的三分之一.汤森路透并购数据库中最大的一笔顾问费为2.75亿美元,是2007年荷兰银行收购案中13家银行共同收取的费用,而奥林巴斯的6.87亿美元是上述费用的两倍还多.奥林巴斯创下了令人遗憾的记录,而且短期内恐怕很难被打破.(完)