《交易视点》中国银行间债市潜在供给释放将抑制收益率下行--中金

路透上海10月24日电---中国大型投行--中金公司最新信用策略周报认为，潜在供给释放将抑制收益率下行速度，可加大对AA+品种的配置力度。但对于AA 级品种而言，建议投资者需要特别注意加强对个券资质的甄别.

**银行间潜在供给释放将抑制收益率下行**

尽管高等级信用债收益率下降的趋势已经形成，但供给维持高位的情况在年内不会明显改变，而且在贷款额度没有放松且利率保持不变的情况下，债券需求的改善和收益率下行会推动潜在供给的进一步释放，从而抑制收益率下行的幅度，配置型需求投资节奏不必求快。

对于前期踏空的投资者而言，由于AA+和AAA评级间利差水平仍较高，可以加大对AA+品种的配置力度。

但对于AA 级品种而言，我们认为该评级个券资质分化非常明显，随着发行人数量的增多，事件风险爆发的可能性也在增加，建议投资者不要遵循过去“收益率下降时买入收益率最高品种”的思路，仍然需要特别注意加强对个券资质的甄别。

本周新发短融中，AAA 级中评分达到2大档的均有良好配置价值，考虑到行业集中于电力，我们优先推荐华能集；

AA+级中唯一评分达到投资级的大唐际推迟发行，其他新券在同评级中资质均不占优，比较而言可优先选择闽能源；

投机级发行人整体资质较弱，但其中万年青基本面情况明显好于A+评级可比品种，甚至与部分AA 评级品种可比，且评级展望为正面，在投机级中相对价值较高。

本周新发中票中，推荐AAA 华能集，AA+级4 个发行人资质都一般，且行业周期性较强，相对推荐云天化；3 年期浮息兖矿具有稀缺性，当期票面明显高于可比固息债二级水平；5 年期中水泥经担保後违约风险很低，适合对主体资质要求不高的投资者。

**净资产40%的限制尚未成为发债瓶颈**

由于今年信用债供给显着增长，净资产40%限制的问题重回市场关注的视线，这一规定是造成2010 年信用债供给量下降的重要原因之一。我们试图利用现有发行人的财务数据和发行情况分析净资产40%的上限是否会对未来的信用债供给造成显着的负面影响。

需要强调的是，目前短融和超短融都不纳入净资产40%的发债额度中，所以在计算各家发行人的债券馀额时，我们主要考虑的是中长期信用债。

从总量来看，全部发行人的中长期信用债剩馀的发债空间仍有4.9万亿左右，其中AAA 级大约为3 万亿，足够保证未来几年每年中长期信用债增量维持在1 万亿以上。

即使看单个发行人平均的发债空间，在100 亿以上的发行人超过70 家，200 亿以上的有30 家左右，6 家超AAA 企业的发债空间总和大约1 万亿。净资产40%也不至于对明年的供给量产生显着的限制。

可发债空间低于今年总发行量的发行人一共179家，总缺口约2100 亿，主要集中在电力行业，可能是最容易受到净资产40%限制而导致明年发行量低于今年的群体。

我们认为净资产40%的政策限制目前尚不足以成为限制未来中长期信用债供给量的一个主要障碍，未来中长期信用债供给量的回落将主要依赖于企业融资意愿的减弱。

我们估计企业融资意愿的下降可能要在明年下半年才能得到较为明显的体现，上半年显着下滑的可能性并不高。

第一，银行放贷意愿不会很快增强，并且仍会维持较高的贷款利率，企业将积极通过发债来降低融资成本。第二，尽管明年投资增速会明显回落，但在建项目的投资需求仍会持续一段时间，所以融资需求的下降是一个渐进的过程。

**交易所高等级债券相对价值提高**

在银行间信用债收益率大幅回落後，相对于交易所已没有明显的收益率优势，所以交易所高等级债券的相对价值明显提高，而且在回购融资成本、便利性方面都更有优势，供给压力也没有中票大，建议投资者可以继续配置。

高等级债券中分离债进攻性更强，且更具税收优势和稀缺性，如AAA 级国电、江铜等收益率仍在5.3%以上，AA+级康美在6%以上。

低评级品种整体仍不建议大规模介入，但城投债的表现将继续好于房地产公司债，适宜风险偏好较高的私募机构以及个人投资者。对于公募机构而言，城投债仍缺乏稳定的流动性，且很容易受到低评级信用事件的冲击而出现较大的估值风险。

对于房地产公司债，基于行业风险继续上升的判断，我们整体上仍建议规避，但其中名流债仍是投机价值最高的品种。(完)

欲浏览更多《交易视点》稿件,请点选[COR/CN-COPINI]