《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--10月24日

路透上海10月24日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各个金融市
场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中
国人民银行公开市场操作等多重因素影响.
以下为本周内(2011年10月22日-10月28日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:
一.资金占用因素:
1.新股发行
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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
10/24 深 阳光电源 300274 4,480 30.50 41.48 国元证券 10/27
10/25 深 梅 安 森 300275 1,467 26.00 37.14 民生证券 10/28
10/25 深 成都路桥 002628 4,200 20.00 28.57 招商证券 10/28
10/26 深 仁智油服 002629 2,861 -- -- 民生证券 10/31
10/26 深 龙生股份 002625 不超过1,933.8 -- -- 齐鲁证券 10/31
10/27 沪 玉龙股份 -- 不超过7,950 -- -- 平安证券 11/1
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注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金2,394.86亿元人民币,详情请点选[ID:nCN1169808]
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2.基金发行
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名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注
财通价值 财通基金 工商银行 交通银行、财通证券等 10/27-11/28
动量混合基金
大成可转债 大成基金 工商银行 农业银行、宏源证券等 10/26-11/25
增强债券基金
中证500指数 泰达宏利 中国银行 建设银行、湘财证券等 10/24-11/25
分级基金
鹏华美国 鹏华基金 境内:建设银行 工商银行、国信证券等 10/26-11/22 募集规模上限为50亿元
房地产基金 境外:道富银行
建信恒稳 建信基金 光大银行 建设银行、国泰君安等 10/24-11/18
价值混合基金
民生加银景气 民生加银 建设银行 民生银行、国泰君安等 10/18-11/18
行业股票基金
中银中小盘成长 中银基金 招商银行 中国银行、中金公司等 10/17-11/18
股票基金
天弘丰利分级 天弘基金 邮储银行 华夏银行、中信建投等 10/24-11/18 发售规模上限为40亿元人民币
债券基金(LOF) (含认购资金在募集期产生的利息)
摩根士丹利华鑫 华鑫基金 建设银行 中国银行、中信证券等 10/17-11/11
深证300增强基金
天治稳定收益 天治基金 中信银行 交通银行、华泰证券等 10/12-11/11
债券基金
海富通国策 海 富 通 中国银行 建设银行、招商证券等 10/10-11/11
导向股票基金
中海消费主题 中海基金 农业银行 招商银行、国泰君安等 10/10-11/4
精选股票基金
大成中证消费 大成基金 农业银行 中国银行、银河证券等 10/10-11/4
主题指数基金
博时回报灵活 博时基金 建设银行 光大银行、长江证券等 10/10-11/4
配置混合基金
中邮上证380 中邮创业 中国银行 招商银行、安信证券等 9/28-10/31
指数增强型基金
汇丰晋信货币基金 汇丰晋信 交通银行 农业银行、兴业证券等 10/10-10/28
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3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)
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发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备 注
(亿元)
交通银行 260 15年 固息次级债 周一 第10年设有发行人选择权
(3328.HK)(601328.SS)
进出口行 150 3年 固息金融债 周二
国开行 200 10年 固息金融债 周三
国家电网 100 5年 中期票据 周三
长江三峡集团 80 3年 中期票据 周三
南方电网 50 5年 中期票据 周三
财政部 293 5年 记账式国债 10/20-10/24
财政部 至多300 1/3/5年 电子储蓄国债 10/15-10/27
宁夏等七省市 179 5年 固息地方债 10/25-10/27
二.资金投放因素
1.公开市场央票及正回购到期(单位均为亿元人民币)
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央票到期 正回购到期 合计
410 600 1,010
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2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)
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发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间
(亿元)
财政部 固息国债 300 周二
国开行 固息金融债 100 周三
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3.本周新股资金解冻
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简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日
恒立油缸 10,500 23.00 7.22 267.46 332.97 10/19 10/24
金 达 威 2,300 35.00 1.07 603.92 613.58 10/19 10/24
阳光电源 4,480 30.50 -- -- -- 10/24 10/27
梅 安 森 1,467 26.00 -- -- -- 10/25 10/28
成都路桥 4,200 20.00 -- -- -- 10/25 10/28
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4.国库现金定期存款招标
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期数 金额(亿元) 期限 招标日 起息日 到期日
2011第九期 300 六个月 周二 周二 2012/4/24
========================================================================================(完)
--整理 李宏薇; 审校 边竞