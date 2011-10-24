《阳歌专栏》中移动3G推广失策,三季报无亮点

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（http://om/youngchinabiz）。

**中移动3G策略不当 拖累公司三季度业绩**

中国移动(0941.HK) (CHL.N)在董事长王建宙的领导下继续挣扎，第三季度利润增长速度放缓至3.7%，大约仅为第二季7%的一半。也许是因为我对王建宙的要求太高了，很显然，来自中国联通(0762.HK) (CHU.N)与中国电信(0728.HK) (CHA.N)的3G竞争太激烈，是中移动利润增速下降的主要原因。

事实上，过去几个月中，中移动在3G推广上的工作非常卖力，将很多基于其本土3G技术的手机与其他设备推向市场。中移动终于开始利用其市场主导地位来推广3G，这点值得称道，但王建宙的领导能力仍令人不敢恭维，仅把新标准用来驱动外观靓丽的智能手机，而且很多都是中兴通讯(0763.HK)、(000063.SZ)与华为等生产的低价手机。

实际上，王建宙与中移动不应把焦点放在低端市场上，而应追逐高端用户， 是他们利用3G高速数据传输速度来使用移动互联网应用程序，这方面的利润相对较高。但在上海 ，我的朋友们多数仍用中国联通与中移动的3G无线上网服务，不过大家也都抱怨信号不稳定的问题：中移动可轻易利用这个缺点，争取一些利润空间更高的客户群。

本来，推3G版苹果(AAPL.O)iPhone看起来也许能在高端市场帮上中移动，但突然间这方面消息似乎又石沉大海了。正如我之前所说，王建宙当时作为领导还算可以，作为董事长的五六年来，帮助中移动巩固了是市场领先地位。但他真得需要赶快隐退，将公司交给真正理解移动世界未来方向的年轻领导层手中。

一句话：中移动第三季财报无亮点，主要可归因于3G市场策略不得法。

**搭救萨博和京东商城IPO两计划注定命运多舛**

一点也不意外，有新的迹象显示，我之前预测的两项命运多舛的交易出现了新问题，一项在汽车领域，另一项事关电子商务。前者涉及两家名不见经传的中国企业有意帮助拯救瑞典汽车制造商萨博，後者是亏损不断的京东商城令人质疑地提出计划赴美上市融资50亿美元。

首先看萨博，萨博指望浙江青年莲花汽车和庞大汽贸集团<601258. SS>搭救，向其注资2.45亿欧元，但这一想法从一开始就注定落空，因中国监管部门不太可能批准该贷款项目。日前，外媒报导称，上述两家企业现在转而提出低价购买萨博股权的新方案，而该方案被萨博否决。

很难说这其中到底发生了什麽，但我猜想，上述两家中国企业意识到或被告知最初提案永远得不到中国政府批准，从而改弦更张，不过他们也知道新方案会遭到回决。无论原因何在， 这一最新进展可能意味着行将破产的萨博恐将无翻身之日，指望中国企业伸援手几无成功机会。

至于京东商城，中国媒体报导称，该公司的IPO之行将再次推迟。京东计划赴美上市筹资50亿美元的消息上月一经传出便成为媒体关注焦点，但就在该消息曝出一周後，京东商城便决定放缓IPO进程。而最新报导则援引知情人士的说法称，京东再次推迟上市是由于市场人气疲弱，且IPO最早也要等到2012年上半年才会进行。对我而言，这个消息听起来相当乐观，但我预计京东商城在2013年前难以从华尔街筹到一分钱。

一句话：正如我之前预料的那样，中国企业援救萨博和京东商城IPO两项计划最终证明过于乐观，不太可能短期实现。

编译：张敏/靳怡雯 发稿：王凤昌

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