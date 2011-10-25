《交易视点》中国信用债收益率下降速度或延缓,因供给增加--中信

路透上海10月25日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)最新债券市场周报认为，信用债收益率经过上周大幅下降後，仍然具有一定安全边际；综合而言，供给在未来重新增加，会延缓信用债收益率的下降速度，但不会改变收益率下降的趋势。

**高等级债收益率下行速度超预期**

高等级债收益率下行速度明显超预期，但下降幅度并未超出我们预期。

上周报中认为高等级债收益率已面临拐点，收益率下降趋势确立，下行幅度初步估算3年和5年AAA中票分别能降至5.3%和5.5%水平。

上周在多方机构合力参与下，高等级债收益率出现快速大幅下降，3-5年期中票下行幅度60-80bp，最终收益率分别降至5.35%和5.4%，虽下行幅度未超出预期，但下行速度确实超出我们预期。

**信用债收益率续降需基本面支持**

信用债收益率经过上周大幅下降後，仍然具有一定安全边际。目前AAA级收益率基本回到6月份水平，尤其是信用利差从绝对水平看仍处于历史较高位置，存在一定安全边际。

信用债收益率继续下降需要流动性回暖更为明显。流动性是影响信用债的重要因素，目前回购利率在3.5%水平，预计只能使前期流动性冲击的过度反应得以修正，如果回购利率能回到3%甚至更低水平，信用债收益率才可能再次出现明显下降。

信用利差在衰退前期难以出现下降，在衰退後期信用利差可能会出现大幅下降。考虑经济在明年1季度达到低点，按照经济周期与信用债的关系看，四季度末或明年1季度初或许将是信用利差大幅缩窄的时期。

供给的持续增加会延缓收益率的下降速度。中票收益率大幅下降後，使债券融资成本相对贷款利率重新具备成本优势，另外利率趋势看目前是较为有利的发行窗口，前期认为成本高且时机不好（利率高点）而推迟发行的债券将会重新发行。综合而言，供给在未来重新增加，会延缓信用债收益率的下降速度，但不会改变收益率下降的趋势。

**交易所信用债收益率跌幅领先银行间**

交易所信用债收益率明显领先于银行间市场出现趋势性下降，主要是两个原因：交易所市场的供给较少和以及回购利率领先于银行间市场的快速回落。

交易所高等级信用债收益率不会大幅偏离银行间市场，但较银行间市场低20-30bp较为正常，主要是回购利率、股票市场以及供给的影响。

交易所低等级信用债收益率目前已经接近银行间市场，两市场基本回到同一起跑线。继续推荐短久期高等级信用债。

**继续加大对3-5高等级债配置**

策略建议方面，建议继续加大对3-5年期高等级信用债的配置，但考虑收益率短期下降幅度过大，可放缓建仓速度，在收益率反复过程中选择机会。

逐步加大AA+级中等评级信用债配置力度。更低等级的信用债或许四季度末处于衰退中後期才是更好的时机。部分资质好的实体企业信用债可以适量建仓，但如果低等级债整体收益率降幅明显，建议可以选择调整仓位。(完)

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