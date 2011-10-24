〔中国股市〕沪综指放量收升2.3%,受制造业数据回暖提振

路透北京10月24日电---中国股市沪综指周一放量收升2.3%.早盘金融及有色等权重股板块走强抑制大盘跌势,随後公布的汇丰中国10月制造业PMI初值四个月来首次重返扩张区间,显示经济进一步企稳激励市场信心,而海外股市普涨亦带动人气.

沪综指.SSEC收报2,370.333点,上涨53.058点,盘中一度下探至2,307点的31个月来低点.沪市A股成交额放大至627亿元人民币,远高于上个交易日的436亿元;上证180金融指数.SSE180FI收涨3.44%.

"PMI指数超预期,这使对国内经济二次探底的悲观预期得到缓解."大同证券策略分析师王志宏表示.

汇丰(HSBC)周一公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的10月初值数据升至51.1,受产出及新增订单指数回升带动,中国制造业活动回暖,创五个月来高位.[ID:nCN1168122]

他并指出,欧债危机出现新进展的消息带动欧美股市收高,并提振国内市场人气;另外,前期暴跌也使目前存在技术反弹的需要.但他认为,由于国内房地产市场及欧债危机的风险未消除,且少有新增资金入场,短线沪指料仍以盘整为主.

受欧美市场收高激励,海外股市周一普涨,摩根士丹利资本国际(MSCI)日本以外亚股指数.MIAPJ0000PUS上扬3.6%.

沪深300指数11月合约CIFX1尾盘报2,581.2点,涨2.37%,成交量为287,110手.(完)