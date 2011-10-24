〔中国股市〕沪综指放量收升2.3%,受制造业数据回暖提振

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透北京10月24日电---中国股市沪综指周一放量收升2.3%.早盘金融及有色等权重股板块走强抑制大盘跌势,随後公布的汇丰中国10月制造业PMI初值四个月来首次重返扩张区间,显示经济进一步企稳激励市场信心,而海外股市普涨亦带动人气.
沪综指.SSEC收报2,370.333点,上涨53.058点,盘中一度下探至2,307点的31个月来低点.沪市A股成交额放大至627亿元人民币,远高于上个交易日的436亿元;上证180金融指数.SSE180FI收涨3.44%.
"PMI指数超预期,这使对国内经济二次探底的悲观预期得到缓解."大同证券策略分析师王志宏表示.
汇丰(HSBC)周一公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的10月初值数据升至51.1,受产出及新增订单指数回升带动,中国制造业活动回暖,创五个月来高位.[ID:nCN1168122]
他并指出,欧债危机出现新进展的消息带动欧美股市收高,并提振国内市场人气;另外,前期暴跌也使目前存在技术反弹的需要.但他认为,由于国内房地产市场及欧债危机的风险未消除,且少有新增资金入场,短线沪指料仍以盘整为主.
受欧美市场收高激励,海外股市周一普涨,摩根士丹利资本国际(MSCI)日本以外亚股指数.MIAPJ0000PUS上扬3.6%.
沪深300指数11月合约CIFX1尾盘报2,581.2点,涨2.37%,成交量为287,110手.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透上海4月13日 - 中国股市沪综指周三早盘收升逾2%，并创三个月盘中新高。分析师指出，中国贸易数据转暖，经济向好发展继续得到验证，以及受海外大宗商品价格上升带动，国内钢铁、煤炭等大宗商品股票纷纷上扬，再加上券商等非银金融股的反弹，大盘早盘出现放量跳涨。
路透上海3月8日 - 中国股市沪综指周二早盘下跌逾2%。分析师指出，大盘在连涨五天后，上升动能减弱，获利回吐压力加大，投资者操作策略趋同，使得大盘早市迅速回调。