《中国债券市场每日交易备忘》--10月25日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])

一、新债招标:

中国人民银行190亿元人民币一年期央行票据上午招标,预计中标收益率继续走平

中国北车601299.SS20亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),中信银行主承

赣粤高速(600269.SS)7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),农业银行主承

红豆集团8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),农业银行主承

天津建材集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承

国家电网100亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),农业银行及建设银行主承

长江三峡集团80亿元三年期中票簿记建档(主体评级AAA),中信证券及招商银行主承

南方电网50亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),工商银行及中金公司主承

彩虹集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),建设银行主承

祁连山(600720.SS)7亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA-),招商银行主承

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二、新债上市:

南通四建集团2.5亿元一年期短融041152004,票面利率8.78%

平煤神马能源化工集团30亿元五年期中票1182285,票面利率6.01%

江西水泥(000789.SZ)4亿元一年期短融041162008,票面利率8.98%

云南建工集团4亿元一年期短融041156006,票面利率7.29%

吉林森工(600189.SS)5亿元九个月期短融041161009,票面利率8.10%

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三、缴款:

进出口银行150亿元三年期固息金融债110317,票面利率4.04%

中利科技(002309.SZ)4亿元一年期短融

汉江水利水电集团3亿元五年期中票

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四、还本付息:

财政部300亿元五年期固息国债060018到期兑付,票面利率2.48%

广东温氏食品集团7亿元一年期短融1081355到期兑付,票面利率3.88%

重庆建工集团5亿元九个月期短融1181042到期兑付,票面利率4.90%

北京基础设施投资公司20亿元10年期浮息债(七天回购基准)068019付息,基本利差1.35%

国家开发银行300亿元10年期投资人选择权(5+5)浮息金融债(一年定存基准)070221付息,基本利差0.35%

新疆天业集团12亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1080133付息,票面利率4.97%

广晟资产经营公司12亿元七年期固息债1080134付息,票面利率5.28%

华新水泥(600801.SS)(900933.SS)6亿元五年期浮息中票(一年定存基准)1082190付息,基本利差2.30%

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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--中国央行货币政策委员会委员李稻葵表示,通胀不是当前中国面临的最重要问题,政策调

整应看得更长远;他并预计今年居民消费价格指数(CPI)涨幅为5.5%,明年将降至4.8%.

[ID:nCN1172258]

--权威人士表示,根据证监会对转融通业务的各项规定,以及中国证券金融股份有限公司60

亿元注册资本金推算,预计转融通初期最大规模为900亿元.

--继广东佛山房地产调控松绑令被叫停後,江苏南京却又现放松迹象.该市日前宣布,恢复上

调个人往房公积金最高贷款额度至30万元人民币/人,夫妻双方60万元;且符合一定条件可二次

申请公积金贷款.[ID:nCN1171256]

--按市值计为全球最大寿险公司--中国人寿(601628.SS)(2628.HK)周二公告称,中国保监

会已批复其发行不超过300亿元人民币次级债,期限分为10年期和15年期.[ID:nCN1172376]

中国国家统计局10/27公布1-9月规模以上工业企业利润 (2011年1-8月28.2%)

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