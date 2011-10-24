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市场报道 | 2011年 10月 24日 星期一 14:31 BJT

〔国际油市〕美国原油期货上涨逾1美元,受欧元区乐观情绪推动

路透10月24日电---美国原油期货LCOc1上涨逾1美元至每桶88.42美元,受欧元区乐观情绪推动.(完)

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