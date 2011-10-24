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市场报道 | 2011年 10月 24日 星期一 14:18 BJT

〔韩国股市〕收涨3.26%,汽车和船坞类股强劲上扬提振大盘

路透首尔10月24日电---韩国股市周一收涨,受汽车和船坞类股的强劲涨势带动.此外市场对于欧元区解决债务危机的乐观情绪,以及中国数据缓解了市场对经济硬着陆的担忧,这进一步支撑了市场.

韩国综合股价指数.KS11(KOSPI)收涨3.26%,报1,898.32点.(完)

--编译 王丽鑫;审校 侯向明

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