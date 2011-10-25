《交易视点》中国债市可能小幅调整,但亦为加仓良机--中信

路透北京10月25日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)最新利率市场周报认为，从时间角度看，本轮债市行情可能才刚刚起了个头，当前中长期金融债收益率也仍具一定下降空间；尽管短期内由于获利盘抛售，债市可能面临小幅的调整，但调整即是加仓良机，品种上建议投资者继续关注7~20年期金融债。

**社会融资总量大降**

与二季度相比，三季度社会融资总规模大幅下降，比二季度大致减少15,300亿人民币。

除了信贷的季节性下滑外，信托贷款和银行承兑汇票的大幅下降是导致社会融资总规模下降的主要原因，其中银行承兑汇票比二季度少增了9,164 亿。

可以看出，央行8月份将保证金存款纳入交存准备金的范围後，银行开具承兑汇票的动力减弱，导致银行承兑汇票绝对规模的萎缩。

**政策展望**

从社会融资总规模的角度来看，当前实体经济的资金面已明显偏紧，这不但对房地产及中小企业带来了严重的负面影响，如果持续蔓延下去，很可能会导致金融体系出现严重问题。

因此，从稳健、审慎的角度出发，我们认为，比较合理的政策操作是继续控制信贷（信贷主要投向效率较低的基础设施建设和大中型企业）的同时，小幅提高银行间市场的流动性（通过降低银行间利率从而降低中小企业融资成本）。

**市场研判**

（１）从时间上来看，我们认为这一次银行间流动性环比改善的时期应该至少持续3~6月。而从债市行情的发展来看，无论是2008年下半年的大牛市行情，还是2010年上半年的小牛市行情，均持续了半年时间，因此从时间的角度来看，我们认为本轮债市行情可能才刚刚起了个头；

（２）根据当前的CPI(居民消费价格指数)环比走势，我们预计明年二季度CPI同比很可能将降至3%~4%，历史上来看，06年之後有两次CPI处于3%~4%的时期，一次是07年3~5月份，其间10年期金融债收益率处于3.5%~4.2%的区间；另一次是2010 年7~9月份，其间10年期金融债收益率处于3.5%~3.7%的区间。

当然，历史不会简单重复，但也能提供较好的借鉴作用。我们认为当前10年期金融债收益率4.3%的水平仍具备一定的下降空间。

此外，如果跟08年10月初（大牛市中期）和2010年7月底（小牛市末期）相比，当前中长期金融债收益率仍具有较好的安全边际。

因此，尽管短期内由于获利盘抛售，债市可能面临小幅的调整，但我们认为调整即是加仓良机，品种上建议投资者继续关注7~20年期金融债。(完)

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