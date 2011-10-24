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市场报道 | 2011年 10月 24日 星期一 14:28 BJT

(重发)〔亚洲橡胶〕TOCOM指标期胶上涨近5%,追随原油和股市涨势

(重发以跟上红条)

路透东京10月24日电---日本东京工业品交易所(TOCOM)期胶<0#JRU:>周一盘中上涨近5%,追随原油及股市涨升.(完)

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