〔欧元债市〕德债稍稍低开,周末欧盟峰会就解决危机事宜取得一定进展

标题新闻：法国12月底预算赤字为689.8亿欧元，上年同期为赤字705亿--财政部
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路透伦敦10月24日电---德债周一稍稍低开,因欧元区政策制定者有望就杠杆化运用EFSF救助基金和一项强化银行业的计划达成协议,料提振欧债股市今日高开.不过目前尚未找到救助希腊的办法,形势依旧严峻.
虽然救助细节仍不明晰,但欧元区官员表示,他们计划使用EFSF资金,为购买意大利和西班牙新发行债券的买主提供部分担保,并将创设一个特殊目的机构,吸引来自新兴经济体的资金.[ID:nL5E7LN12X]
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路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，Bracell International Co Ltd正自行筹措一笔包含两部分总计5亿美元的贷款。Bracell International隶属新加坡金鹰集团(RGE Group)。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.225% -0.5 -0.220% 五年期公债 -0.090% -0.5 -0.085% 10年期公债 0.095% -0.5 0.100% 20年期公债 0.715% +0.0 0.715% 30年期公债 0.900% +0.0 0.900% 10年期公债期货 <0#JGB:> 149.66 +0.11 149.55 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美债每日展望 欧元区公债市场