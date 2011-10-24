〔欧元债市〕德债稍稍低开,周末欧盟峰会就解决危机事宜取得一定进展

路透伦敦10月24日电---德债周一稍稍低开,因欧元区政策制定者有望就杠杆化运用EFSF救助基金和一项强化银行业的计划达成协议,料提振欧债股市今日高开.不过目前尚未找到救助希腊的办法,形势依旧严峻.

虽然救助细节仍不明晰,但欧元区官员表示,他们计划使用EFSF资金,为购买意大利和西班牙新发行债券的买主提供部分担保,并将创设一个特殊目的机构,吸引来自新兴经济体的资金.[ID:nL5E7LN12X]