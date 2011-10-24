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市场报道 | 2011年 10月 24日 星期一 14:37 BJT

《外汇动态》止损买盘提振欧元兑美元升至六周半高位

0625GMT---欧元兑美元EUR=触及六周半高位1.3951美元,此前短线投资者买进欧元,触发潜伏在1.3940美元附近的止损单.

随着快速上扬,欧元兑美元突破两个重要阻力位,分别是55日移动均线切入位1.3914美元,及日线图一目均衡云区底部1.3923美元.(完)

--编译 许娜;审校 隋芬

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