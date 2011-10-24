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市场报道 | 2011年 10月 24日 星期一 14:48 BJT

〔欧洲汇市〕英镑/美元涨至六周高位,追随欧元强势

路透伦敦10月24日电---英镑兑美元周一升至六周高位,受风险偏好改善推动,追随欧元涨势.欧元区债务危机解决方案出台希望增大,令欧元走强.

英镑/美元GBP=D4涨0.3%至1.5997美元,一度触及1.6001高位,近期阻力位料在100日移动均线切入位1.6048.

欧元/英镑EURGBP=D4持平于0.8706英镑.(完)

--编译 郑茵;审校 龚芳

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