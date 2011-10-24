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市场报道 | 2011年 10月 24日 星期一 14:59 BJT

〔金属期市〕上海期锌涨逾5%,受欧元区乐观情绪推动

路透上海10月24日电---上海期锌SZNc3周一涨逾5%,伦敦金属交易所(LME)期锌CMZN3亦上涨近5%,受惠于市场对解决欧债危机的乐观情绪,同时来自最大消费国中国的数据也提振人气.

上海期铅SPBc3亦涨逾5%.(完)

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