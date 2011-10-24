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市场报道 | 2011年 10月 24日 星期一 15:20 BJT

更正:〔欧洲汇市〕瑞郎兑欧元下滑,欧债危机应对计划的憧憬提振欧元

(更正:因原文报价有误,内文最後一段...瑞郎/美元则大体持稳,报"0.0902美元"...应更正为"0.8816美元")

路透苏黎世10月24日电---瑞郎兑欧元周一下滑,由于市场人士寄望欧洲决策者离出台遏制欧债危机的应对计划更进一步,令欧元受到支撑.

整体而言,投资者似乎趋向承担更多风险.原油价格上升,欧洲股市有望扩大上日涨幅.

周日的欧盟峰会接近就银行业资本重组和欧洲金融稳定机构(EFSF)达成协议.不过对于民间的希腊债券持有人减记规模的歧见仍未解决,将推迟到周三的第二轮峰会才会有最後决定.

当市场存在高度不确定性时,人们通常会买入瑞郎.围绕欧元区主权债务危机的忧虑曾经在8月份将瑞郎/欧元推升至近乎平价的水准.

0616GMT,瑞郎/欧元跌0.3%至1.2297瑞郎.瑞郎/美元则大体持稳,报0.8816美元.(完)

--编译 王翔琼/高琦;审校 王丽鑫/龚芳

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