更正:〔欧洲汇市〕瑞郎兑欧元下滑,欧债危机应对计划的憧憬提振欧元

德国经济：特朗普保护主义让今年出口增长预测打上问号--BGA
路透柏林2月7日 - 德国外贸协会(BGA)主席伯尔纳(Anton Boerner)周二表示，今年德国出口增长可能低于预期，因美国总统特朗普的贸易保护主义政策构成威胁。
(更正:因原文报价有误,内文最後一段...瑞郎/美元则大体持稳,报"0.0902美元"...应更正为"0.8816美元")
路透苏黎世10月24日电---瑞郎兑欧元周一下滑,由于市场人士寄望欧洲决策者离出台遏制欧债危机的应对计划更进一步,令欧元受到支撑.
整体而言,投资者似乎趋向承担更多风险.原油价格上升,欧洲股市有望扩大上日涨幅.
周日的欧盟峰会接近就银行业资本重组和欧洲金融稳定机构(EFSF)达成协议.不过对于民间的希腊债券持有人减记规模的歧见仍未解决,将推迟到周三的第二轮峰会才会有最後决定.
当市场存在高度不确定性时,人们通常会买入瑞郎.围绕欧元区主权债务危机的忧虑曾经在8月份将瑞郎/欧元推升至近乎平价的水准.
0616GMT,瑞郎/欧元跌0.3%至1.2297瑞郎.瑞郎/美元则大体持稳,报0.8816美元.(完)
--编译 王翔琼/高琦;审校 王丽鑫/龚芳
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路透柏林2月7日 - 德国外贸协会(BGA)主席伯尔纳(Anton Boerner)周二表示，今年德国出口增长可能低于预期，因美国总统特朗普的贸易保护主义政策构成威胁。
* 人民币收跌近两百点，中间价微升 * 1月外储跌破3万亿美元，刺激尾盘购汇 * 实需购汇仍较多，人民币短期料仍小幅承压 * 美元趋势性走强前，人民币跌幅应有限 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期 周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员 指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1 月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。 他们并指出，人民币是否重启跌势，还得看监管层态度，至少美指趋势性走强前，人民币贬值幅度较为有 限；由于美国总统特朗普上台后国际汇市变数陡增，投机押注人民币单边贬值操作的并不多。 “下午一度有稍许的回调，后来外储数据出来后尾盘（美元）又上去了，也没看央妈出来控制，离岸（美 元）也跟着一起上了，...尾盘大额都是在买美元。”一中资行交易员称。 她并指出，1月美指有所回调，市场预计外储数据应从账面角度会有小幅上涨
路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，龙联建设和三圆建设120.9亿台币(3.79亿美元)的五年期贷款在一般分销阶段便吸引到16家银行参与。贷款旨在支应台北都更案正义国宅的资金需求。