〔中国票据市场〕转贴利率小幅续跌,因缺少票源且资金面宽松

路透上海10月24日电---中国票据市场转贴利率周一继续小幅下滑,因市场上票源较少,且宽松资金面支撑机构收票需求.
华南一银行交易员称,之前直贴的成本很高,企业都不愿意开票和做直贴,才导致目前市场的票源比较少.
"现在直贴价格下来了,转贴也跟着下,我们六个月银票的年息报10.2%-10.4%,"他并认为,9%-10%的价格水平都是比较合理的,银行和企业都能接受,市场预计会在此基础上企稳一段时间.
央行数据显示,前三季度社会融资规模中,未贴现的银行承兑汇票增加9,825亿元,同比少增9,843亿元;其占社会融资规模比例为10.0%,同比低7.7个百分点.[ID:nCN1164728]
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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今日 10.3325/9.6347 11.0992/10.2178 11.9970/11.2900
上日 10.3517/9.6613 11.2336/10.3311 12.3300/11.4980
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变动(bp) -1.92/-2.66 -13.44/-11.33 -33.3/-20.8
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.
**逆回购报价续跌**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.4450%,较上日6.4763%续跌.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
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今日 3.1492/3.0722 3.3082/3.2442
上日 3.1702/3.0942 3.3058/3.2378
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 周晓峰; 审校 张喜良