版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 24日 星期一 14:50 BJT

〔亚洲橡胶〕上海期胶涨停,追随TOCOM期胶及油价升势

路透东京10月24日电---指标上海期胶<0#SNR:>周一下午涨停至每吨26,465元人民币,追随东京工业品交易所(TOCOM)期胶及油价的涨升脚步.

0635GMT,交投最活络的上海期胶1月合约SNRF2报每吨26,440元人民币,上周五收盘价为每吨24,715元人民币(完)

--编译 李婷仪;审校 隋芬

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐