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市场报道 | 2011年 10月 24日 星期一 15:09 BJT

〔印尼经济〕央行预计10月通胀率将按月持平--央行副总裁

路透雅加达10月24日电---印尼央行副总裁Hartadi Sarwono周一称,央行预计10月通胀率按月持平.

Sarwono亦表示,今年馀下时间资本会继续流入,但步伐将放缓,印尼卢比IDR=未来仍将走强.(完)

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