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债券 | 2011年 10月 24日 星期一 15:00 BJT

〔标题新闻〕瑞银集团料将缩减投资银行业务,并调降股票投资回报率目标至10%-15%--报载

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E7LN0BY]

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