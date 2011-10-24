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市场报道 | 2011年 10月 24日 星期一 15:34 BJT

〔欧元债市〕德债期货由跌转升,受欧债危机解决方案疑虑推动

路透伦敦10月24日电---德债期货周一盘中反转跌势,因对欧盟决策者出台全面的债务危机解决协议的疑虑升温,目前针对希腊的解决方案仍未达成.

12月德债期货FGBLZ1触及日高135.40,日内上涨73个跳动点,从早先低点134.42反弹.(完)

--编译 隋芬;审校 蔡美珍

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