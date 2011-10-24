《综述》中国制造业数据回暖提振股市放量走强,债市逢高抛售推收益率小涨

路透北京10月24日电---受欧债危机或将有解,以及中国发布正面的制造业数据推动,投资者风险情绪有所平抑,中国股市沪综指周一放量收升2.3%,终结四天跌势.

汇市方面,欧洲领袖解决欧债危机虽有进展,但前景仍不明朗,未改近期人民币追随美元指数的步伐,趁美元颓势继续收涨.在银行间债市,信用债引领现券收益率小幅上探,因近期现券收益率下行幅度较大,机构解套或获利了结需求抬头.

汇丰(HSBC)周一公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的10月初值数据升至51.1,受产出及新增订单指数回升带动,中国制造业活动回暖,创五个月来高位.[ID:nCN1168122]

欧盟国家领导人周日在达成欧债危机解决战略的方向上取得一些进展,关于银行资本重整和抒困基金如何发挥更大效力这两个问题都接近达成共识.但最後的决定被推迟到周三的第二轮峰会,而且关于民间债权人在希腊公债上面需承担多大损失的问题,分歧依然很大.[ID:nCN1169146]

美国三大股指上周五均收涨,道琼工业指数.DJI收高2.31%.亚洲股市周一小幅上扬,摩根士丹利资本国际(MSCI)日本以外亚股指数.MIAPJ0000PUS上扬3.6%.香港股市创下两周以来最佳单日表现,恒指.HSI收涨4.14%.

以下为路透为您整理的今日主要金融市场表现.

--股市:

中国股市沪综指周一放量收升2.3%.早盘金融及有色等权重股板块走强抑制大盘跌势,随後公布的汇丰中国10月制造业PMI初值四个月来首次重返扩张区间,显示经济进一步企稳激励市场信心,而海外股市普涨亦带动人气.

沪综指.SSEC收报2,370.333点,上涨53.058点,盘中一度下探至2,307点的31个月来低点.沪市A股成交额放大至627亿元人民币,远高于上个交易日的436亿元;上证180金融指数.SSE180FI收涨3.44%.

"PMI指数超预期,这使对国内经济二次探底的悲观预期得到缓解."大同证券策略分析师王志宏表示.

他并指出,欧债危机出现新进展的消息带动欧美股市收高,并提振国内市场人气;另外,前期暴跌也使目前存在技术反弹的需要.但他认为,由于国内房地产市场及欧债危机的风险未消除,且少有新增资金入场,短线沪指料仍以盘整为主.

--汇市:

中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周一续收涨,因隔夜美元走颓令人民币中间价高开.不过欧债危机前景仍未明朗,在没有进一步的消息前,人民币料将保持近期追随美元指数的步伐.

"我觉得跟隔夜美元有关,最近人民币的走势都跟美元指数关系大一些."上海一银行交易员称.

他指出,在欧盟方面就解决危机做出更多举措之前,市场并无明显的方向可寻,人民币也将跟随海外市场盘整.

北京时间17:08,美元指数.DXY报在76.432点,涨0.037点,或0.05%.

--债市:

中国银行间债市周一信用债收益率小幅走升,因此前过快跌势致市场谨慎心态趋重.利率产品方面,机构多在观望本周公开市场央票发行动向,走势相对平稳.

央行公开市场上周四招标的200亿元人民币三年期央票,发行利率意外下降,为15个月来首次下降.一年和三个月期央票发行则持稳.[CN/MMTCN][ID:nCN1164050]

不过银行间市场交易商协会今日公布的信用债收益率估值却大幅跳水,其中各评级一年期短融估值跌幅在42-74个基点(bp)间.[ID:nCN1170734]

北京一银行易员表示,目前机构多在关注本周公开市场一年和三年央票的发行情况,相对而言,今日利率债走势较为平稳.

--黄金:

国际金价周一上涨1%,欧洲领导人在周末会议中向解决欧元区债务危机的具体计画更迈进一步,加上中国发布正面的制造业数据,均助长市场乐观气息.

最近几周以来,金价均尾随风险市场走势而波动;黄金价格继上季剧烈波动後,其避险魅力正在消退.

现货金曾一度上升1%至每盎司1,657.6美元.0830GMT时交投于1,650美元附近.美国期金GCcv1一度上扬1.4%至1,658.6美元,随後回落至1,655.20美元.

上海金交所主要现货金品种99.95金XAU9995=SGEX涨4.88元,至341.50元.上海期交所黄金期货主力合约SHAUZ1升6.55元至341.70元.(完)