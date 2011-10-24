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市场报道 | 2011年 10月 24日 星期一 15:26 BJT

〔日圆汇率〕若有投机的迹象,则需对汇市采取果断行动--财务副大臣

路透东京10月24日电---日本财务副大臣五十岚文彦周一表示:

* 若有显示投机的迹象,则需要对汇市采取果断行动

* 汇市单边走势将是一个问题.(完)

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