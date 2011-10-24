〔中国贸易〕2012年原油非国营贸易进口允许量为2,910万吨,与今年持平

中国央行公布1月末外汇储备跌破3万亿美元关口 续创近六年新低
路透北京2月7日 - 中国央行周二公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透北京10月24日电---中国商务部公布,2012年原油非国营贸易企业进口允许量为2,910万吨,成品油(燃料油)为1,620万吨,均与今年持平.
2012年原油进口允许量约相当于2010年原油进口总量的12.2%.海关数据显示,2010年中国全年进口原油23,931万吨,同比增长17.5%.
刊登在商务部网站的公告显示,注册资本不低于5,000万元人民币、银行授信不低于2,000万美元的对外贸易经营者,同时拥有不低于5万吨的原油水运码头使用权等条件,方具有申请资格.
而符合燃料油非国营贸易进口企业申领条件并获得2011年燃料油进口允许量的企业,可继续按本次规定申领2012年燃料油进口允许量,同时实行先来先领的分配方式.(完)
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--发稿 李然; 审校 黄凯
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