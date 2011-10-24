〔中国贸易〕2012年原油非国营贸易进口允许量为2,910万吨,与今年持平

路透北京10月24日电---中国商务部公布,2012年原油非国营贸易企业进口允许量为2,910万吨,成品油(燃料油)为1,620万吨,均与今年持平.

2012年原油进口允许量约相当于2010年原油进口总量的12.2%.海关数据显示,2010年中国全年进口原油23,931万吨,同比增长17.5%.

刊登在商务部网站的公告显示,注册资本不低于5,000万元人民币、银行授信不低于2,000万美元的对外贸易经营者,同时拥有不低于5万吨的原油水运码头使用权等条件,方具有申请资格.

而符合燃料油非国营贸易进口企业申领条件并获得2011年燃料油进口允许量的企业,可继续按本次规定申领2012年燃料油进口允许量,同时实行先来先领的分配方式.(完)

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