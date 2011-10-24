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市场报道 | 2011年 10月 24日 星期一 15:35 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦10月24日电---以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:欧元/美元目前朝着1.3900的升势缺乏跟进动能,上方55日和55周移动均线切入位的阻力区间在1.3920-1.3940.突破这两个障碍位後,欧元/美元将升向200周移动均线切入位1.4000.上周低位1.3650也是支撑位,该点位目前阻碍欧元/美元回落跌向1.3520.欧元需要再次跌破1.3520,才能重新开启下跌通道.其长期前景依然是跌向1.3050,此为1.1880/1.4940涨势的61.8%回档位.

美元/日圆:继续在76.00/78.00日圆区间内交投,几乎没有迹象显示会朝哪个方向突破,尽管上周五美元/日圆再度跌破76.00至75.90,为今年以来第二次跌破76水准.虽然美国公债收益率(殖利率)回升产生了更多上升动力,但不足以推动美元/日圆升越78.00日圆水平.只有收盘跌破76.00/30,美元/日圆才会跌向74.50.

英镑/美元:上周五尾盘突破1.5850的阻力位後,英镑/美元料将升向1.5950区域,此为1.6620-1.5270跌势的50%回档位.目前1.5850区域应可提供些许支撑,也可顺利充当升向1.6105的跳板,後者为同一跌势的61.8%回档位.(完)

--编译 肖群英; 审校 丁琦

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