《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

德国经济：特朗普保护主义让今年出口增长预测打上问号--BGA
路透柏林2月7日 - 德国外贸协会(BGA)主席伯尔纳(Anton Boerner)周二表示，今年德国出口增长可能低于预期，因美国总统特朗普的贸易保护主义政策构成威胁。
路透伦敦10月24日电---以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:欧元/美元目前朝着1.3900的升势缺乏跟进动能,上方55日和55周移动均线切入位的阻力区间在1.3920-1.3940.突破这两个障碍位後,欧元/美元将升向200周移动均线切入位1.4000.上周低位1.3650也是支撑位,该点位目前阻碍欧元/美元回落跌向1.3520.欧元需要再次跌破1.3520,才能重新开启下跌通道.其长期前景依然是跌向1.3050,此为1.1880/1.4940涨势的61.8%回档位.
美元/日圆:继续在76.00/78.00日圆区间内交投,几乎没有迹象显示会朝哪个方向突破,尽管上周五美元/日圆再度跌破76.00至75.90,为今年以来第二次跌破76水准.虽然美国公债收益率(殖利率)回升产生了更多上升动力,但不足以推动美元/日圆升越78.00日圆水平.只有收盘跌破76.00/30,美元/日圆才会跌向74.50.
英镑/美元:上周五尾盘突破1.5850的阻力位後,英镑/美元料将升向1.5950区域,此为1.6620-1.5270跌势的50%回档位.目前1.5850区域应可提供些许支撑,也可顺利充当升向1.6105的跳板,後者为同一跌势的61.8%回档位.(完)
--编译 肖群英; 审校 丁琦
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路透柏林2月7日 - 德国外贸协会(BGA)主席伯尔纳(Anton Boerner)周二表示，今年德国出口增长可能低于预期，因美国总统特朗普的贸易保护主义政策构成威胁。
* 人民币收跌近两百点，中间价微升 * 1月外储跌破3万亿美元，刺激尾盘购汇 * 实需购汇仍较多，人民币短期料仍小幅承压 * 美元趋势性走强前，人民币跌幅应有限 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期 周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员 指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1 月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。 他们并指出，人民币是否重启跌势，还得看监管层态度，至少美指趋势性走强前，人民币贬值幅度较为有 限；由于美国总统特朗普上台后国际汇市变数陡增，投机押注人民币单边贬值操作的并不多。 “下午一度有稍许的回调，后来外储数据出来后尾盘（美元）又上去了，也没看央妈出来控制，离岸（美 元）也跟着一起上了，...尾盘大额都是在买美元。”一中资行交易员称。 她并指出，1月美指有所回调，市场预计外储数据应从账面角度会有小幅上涨
路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，龙联建设和三圆建设120.9亿台币(3.79亿美元)的五年期贷款在一般分销阶段便吸引到16家银行参与。贷款旨在支应台北都更案正义国宅的资金需求。