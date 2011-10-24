〔欧洲能源〕法国或修改燃气价格确定办法,拟增加市场价格权重--报载

国际油市：油价持稳，因多空讯号纷陈而呈现区间波动
“每桶55美元目前很明显是关乎市场转折的关键价位...这种情况已经持续了一段时间，”Freight Investor Services驻迪拜的燃料经纪人Matt Stanley说。
路透巴黎10月24日电---法国费加罗报周一报导,该国能源价格制定和监管部门(CRE)正在考虑调整燃气价格的确定办法,或增加市场价格的权重.
该报援引CRE的一份有关GDF-SuezGSZ.PA燃气购买金额的报告称,CRE正在考虑对面向家庭的燃气价格确定办法进行"深入改革",甚至可能终止政府定价方式.
CRE希望在计算个人支付的燃气价格的公式中,给予市场价格更多的权重,而非目前大致基于油价的体系.
"燃气定价有90%与油价挂钩,"该报称,"CRE希望该比例降至70%."(完)
--编译 丁琦;审校 白云
“每桶55美元目前很明显是关乎市场转折的关键价位...这种情况已经持续了一段时间，”Freight Investor Services驻迪拜的燃料经纪人Matt Stanley说。
美国费城联邦储备银行总裁哈克周一表示，若就业和薪资继续保持增长，他对美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月会议再次升息持开放态度。
“黄金今日在亚洲市场交投淡静，受少量获利了结影响微跌，但能在1,230美元上方盘整，而且在午后时段经受住了美元反弹，” MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin在报告中指出。