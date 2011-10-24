〔欧洲能源〕法国或修改燃气价格确定办法,拟增加市场价格权重--报载

路透巴黎10月24日电---法国费加罗报周一报导,该国能源价格制定和监管部门(CRE)正在考虑调整燃气价格的确定办法,或增加市场价格的权重.

该报援引CRE的一份有关GDF-SuezGSZ.PA燃气购买金额的报告称,CRE正在考虑对面向家庭的燃气价格确定办法进行"深入改革",甚至可能终止政府定价方式.

CRE希望在计算个人支付的燃气价格的公式中,给予市场价格更多的权重,而非目前大致基于油价的体系.

"燃气定价有90%与油价挂钩,"该报称,"CRE希望该比例降至70%."(完)