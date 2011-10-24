版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 24日 星期一 15:51 BJT

《外汇动态》欧元/美元回吐此前升幅,1.39美元水准据称选择权到期

0733GMT---欧元/美元EUR=回吐此前升幅,持于1.3895美元,此前一度触及六周高位1.3955.

交易商认为是据称1.39美元水平有选择权到期的影响所致,并称若升向1.40美元,将对卖出欧元颇具吸引力.(完)

--编译 石冠兰;审校 王丽鑫

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐