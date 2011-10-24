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市场报道 | 2011年 10月 24日 星期一 16:07 BJT

〔欧洲股市〕希腊银行类股重挫13%,受希腊债务减记疑虑打压

路透雅典10月24日电---希腊银行股.FTATBNK周一跌逾13%,因担心若民间部门更大幅度减记持有的希腊公债,可能迫使银行寻求政府支持资本重组.

0753GMT,希腊银行类股.FTATBNK重挫12.4%至328.9点,其中Attica Bank(BOAr.AT)大跌22.1%,Eurobank EFGr.AT降16.5%.(完)

--编译 王丽鑫;审校 隋芬

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