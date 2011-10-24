〔中国税制〕资源税改革不影响成品油价格,不增油企及消费者负担--财政部

路透北京10月24日电---在中国能源供应偏紧,物价依旧高企的背景下,中国财政部周一表示,将于下月全面实施的资源税改革并不会影响成品油价格,也不会增加炼油企业及消费者的负担.

财政部网站刊登的资源税改革答记者问称,目前中国原油价格与国际原油价格接轨,主要根据国内各类原油所挂靠的国际市场相关品种的原油价格确定,在此定价机制下,国内资源税的调整不会影响原油价格水平,影响的只是原油开采企业的利润水平.

"国内成品油实行与国际原油价格有控制地间接接轨,调整原油资源税税率不会影响成品油价格,不存在价格传导."财政部称.

中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)(601857.SS)上周则表示,若油价在每桶约100美元,公司每年将要交资源税290亿元.此前中国石油每年缴纳的资源税约为40亿元.并称若直到年底成品油价格保持不变,中国石油预计今年将面临逾500亿元人民币炼油业务亏损.

新华社此前称,10月以来,中国华北、华东、华南等部分地区出现不同程度的成品油控量销售,一些社会经营单位经营的成品油价格已经超过了国家规定的最高零售限价[ID:nCN1164700].

而天然气方面,财政部称,国内天然气实行政府指导价,目前国产陆上天然气出厂基准价格为每千立方米1,155元人民币,天然气资源税改革後,仍执行这一基准价格.因此不会对用气企业和最终消费者使用的天然气价格造成影响.

财政部称,从新疆及整个西部地区原油天然气资源税改革试点情况看,原油天然气资源税实行从价计征後,确实没有对原油、成品油及天然气价格造成影响.

同时此次改革仅涉及原油、天然气,没有调整煤炭、其他非金属矿原矿、有色金属矿原矿和盐的税率标准,因而不会影响这些资源产品的价格,也不会增加相关下游企业及消费者的负担.

中国9月CPI同比涨幅回落至6.1%,增幅为四个月来最小,但仍远高于年初确定的4%左右的调控目标.

财政部还提到,将会同有关部门继续研究推进其他资源品目资源税改革,条件成熟时将逐步扩大从价定率计征范围,并适当提高税率水平.

此次修改後的资源税管理条例,增加了从价定率的资源税计征办法,对原油、天然气资源税由从量计征改为从价计征,并相应提高了原油、天然气的税负水平,税率为5%-10%,这次改革暂按5%的税率徵收.

同时统一内外资企业的油气资源税收制度,取消了对中外合作油气田和海上自营油气田徵收的矿区使用费,统一改征资源税.并将焦煤和稀土矿分别在煤炭资源和有色金属矿原矿资源中单列.

此前,中国第二大综合石油公司--中国石化(0386.HK)(600028.SS)董事长傅成玉也表示,公司经调整的资源税实际税率仅为3.7%,对整体盈利影响不大[ID:nCH0082817].

不过,投行工银国际的报告则称,预计资源税改为"从价计徵"的改革进一步向全国铺开後,中国石油(0857.HK)和中国石化(0386.HK)于2011-12年度盈利将减少2-11%[ID:ncH0082175].(完)

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